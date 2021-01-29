В Киргизии запретили разработку недр государственного значения иностранными компаниями

В Киргизии власти запретили разработку недр общегосударственного значения иностранными компаниями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров.

Представитель пресс-службы главы государства отметил, что документ призван улучшить нормативно-правовую базу в сфере недропользования, а также обеспечить рациональное использование и охрану недр.

«Данным указом предусматривается, что разработка участков недр общегосударственного значения будет вестись исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100% участием государства в уставном капитале», — добавил он.

При этом исключением станут предприятия, которые имеют лицензию и занимаются разработкой участков недр общегосударственного значения на момент принятия Горного кодекса страны.