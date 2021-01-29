В МВД предупредили об ответственности за участие в незаконных акциях

МВД вслед за Генпрокуратурой накануне несанкционированных акций, запланированных на 30-31 января, предупредило в Twitter об уголовной ответственности.

«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях об уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что за организацию массовых беспорядков грозит лишение свободы до 15 лет.

Ранее в Санкт-Петербурге завели уголовное дело из-за вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия, после несогласованных акций, прошедших в городе 23 января.