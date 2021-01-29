ГП требует ограничить доступ к сайтам с призывами к участию в несогласованных акциях

| Бернст Ю.

Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях с призывами к участию в несогласованных акциях в выходные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там предупредили об уголовной ответственности за участие в незаконных акциях. Речь идет о статье «Массовые беспорядки» в случае провокаций и попыток насильственных действий в ходе акций.

В ведомстве также отметили, что недопустимо вовлечение несовершеннолетних в данную деятельность.

Предостережения о недопустимости нарушения закона объявили также лицам, призывающим к незаконным действиям.

Ранее прокуратура Москвы напомнила о незаконности акций 31 января.