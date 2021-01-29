Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Парламент Португалии поддержал закон об эвтаназии

Скопировать ссылку

Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии. Об этом пишет Reuters.

Таким образом, Португалия стала седьмой страной в мире, где пациенты могут уйти из жизни с медицинской помощью. Это будет разрешено психически здоровым пациентам старше 18 лет, которые страдают от неизлечимой болезни или от «длительной и невыносимой» боли.

После голосования парламента законопроект должен быть подписан президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза. Ранее он заявил, что будет учитывать решение законодательного органа.

Ранее закон об эвтаназии одобрил Конгресс депутатов Испании.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.