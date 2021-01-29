Вакцина Johnson & Johnson показала эффективность в 66%

| Бернст Ю.

Однокомпонентная вакцина от коронавируса американской компании Johnson & Johnson показала эффективность в 66%, сообщается на сайте компании.

Уточняется, что препарат показал эффективность в 72% в Соединенных Штатах и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации.

Также отмечается, что вакцина продемонстрировала полную защиту от госпитализации и смерти из-за COVID-19 через 28 дней после ее введения.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Еще одна американская компания — Novavax — ранее сообщила об эффективности своей вакцины от COVID-19 в 89,3%.