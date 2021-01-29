Белоруссия приступила к созданию вакцины от COVID-19

| Бернст Ю.

Сотрудники Национальной академии наук Белоруссии начали создание вакцины против коронавируса, сообщает Sputnik Белоруссия.

Уточняется, что сейчас ведется разработка технологии и заканчивается поиск поставщиков необходимого оборудования.

Специалисты ожидают, что вакцина будет готова для испытаний в 2022 году.

Разработчики обещают сделать препарат более устойчивым к новым штаммам коронавируса.

На днях сообщалось, что на территории Белоруссии создается совместное с РФ производство российской вакцины «Спутник V». Белоруссия стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим «Спутник V».