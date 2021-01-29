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Общество. Новости

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ЕС запретил вывозить вакцины за пределы союза

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Евросоюз экстренно одобрил механизм, который запрещает вывозить вакцины от коронавируса за пределы своей территории без разрешения стран-членов ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

»Еврокомиссия сегодня ввела в действие меру, требующую, чтобы такой экспорт подлежал разрешению государств-членов», — отмечается в документе.

Отмечается, что решение мотивировано стремлением обеспечить вакциной всех граждан Евросоюза и исправить непрозрачность экспорта препарата.

Ранее сообщалось, что Киев хочет выкупить у Евросоюза остатки вакцины.

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