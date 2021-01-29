ЕС запретил вывозить вакцины за пределы союза

Евросоюз экстренно одобрил механизм, который запрещает вывозить вакцины от коронавируса за пределы своей территории без разрешения стран-членов ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

»Еврокомиссия сегодня ввела в действие меру, требующую, чтобы такой экспорт подлежал разрешению государств-членов», — отмечается в документе.

Отмечается, что решение мотивировано стремлением обеспечить вакциной всех граждан Евросоюза и исправить непрозрачность экспорта препарата.

Ранее сообщалось, что Киев хочет выкупить у Евросоюза остатки вакцины.