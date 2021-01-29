В Петербурге продлили масочный режим по 15 мая

| Бернст Ю.

В Санкт-Петербурге продлили требование обязательного использования медицинских масок и перчаток в общественных местах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук продлевается по 15 мая.

При этом с 30 января снимается ряд ограничений.

Так, все предприятия общественного питания смогут принимать посетителей круглосуточно. Кроме того, увеличится до 50% предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах.

В последнюю неделю в Санкт-Петербурге наблюдается тренд на снижение заболеваемости COVID-19.