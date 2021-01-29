В ОП прокомментировали видеорепортаж из «дворца» в Геленджике

Ролик Telegram-канала Mash, снятый во «дворце» в Геленджике, показал, что заявления Алексея Навального о нем является ложным, сообщил член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Публикации Mash и сюжеты на ряде телеканалов, показывающие, что в действительности находится внутри псевдодворца, о котором рассказал Алексей Навальный, демонстрируют, что его так называемое расследование — ложь от начала до конца. Нет никаких царских покоев с дорогой итальянской мебелью, нет театра, «комнаты грязи».

Все, что показал Навальный, — это монтаж, видеографика. Более того, ряд аналитиков указали на неудачный перевод с английского — очевидно, что никто в русском языке не пользуется выражением «комната грязи». Он просто зачитывал, что ему подготовили англоязычные товарищи», — сообщил эксперт «Газете.Ru».

По его словам, сам факт того, что «дворец» возводят уже больше 10 лет, говорит о том, что он не может принадлежать президенту. «Более того, нам уже известно, какая американская студия с немецким отделением сделала этот ролик, кто отвечал за инфографику — все это уже ясно», — заключил Григорьев.