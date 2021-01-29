В центре Москвы 31 января закроют семь станций метро

| Бернст Ю.

В центре Москвы ограничат движение пешеходов и закроют на вход и выход семь станций метрополитена в центре Москвы в день проведения несогласованной акции 31 января, передает «Интерфакс».

Уточняется, что станции метро будут закрыты на вход и выход с 8.00 до особого распоряжения полиции.

Речь идет о станциях Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Кузнецкий мост, Площадь Революции, Лубянка и Китай-город.

Ранее МВД вслед за Генпрокуратурой накануне несанкционированных акций, запланированных на 30-31 января, предупредило об уголовной ответственности.