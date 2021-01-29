Жириновский снова пожаловался, что в Москве нет танцплощадок

| Бернст Ю.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз пожаловался на отсутствие в Москве танцевальных площадок, где могли бы знакомиться одинокие молодые люди. Об этом сообщает РИА «Новости».

Жириновский неоднократно заявлял о недостатке мест, где могла бы встречаться молодежь и проводить досуг. Он также предлагал предоставлять молодым людям залы, в частности студенческие аудитории, для обсуждения общественно-политических вопросов.

Политик отметил, что власти сами сужают возможности молодежи создать семью. «Москва — город одиноких молодых людей», — сказал Жириновский.

«Нет ни одной точки в Москве, где сегодня в семь вечера можно пойти потанцевать», — добавил политик.