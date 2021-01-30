Мужчина поджег свою жену в Балашихе

В подмосковной Балашихе мужчина в ходе конфликта облил свою жену бензином и поджег. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

«В ходе семейного конфликта между супружеской парой мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив ее горючей жидкостью, после чего поджег ее», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, пострадавшая женщина госпитализирована.

Мужчина также получил ожоги, решается вопрос о его госпитализации.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе в результате взрыва на балконе в жилом доме пострадали два человека.