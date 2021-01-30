Зампрокурора Ленинского района ЕАО задержали по подозрению в получении взятки

Заместитель прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николай Колодко задержан по подозрении в получении взятки в значительном размере. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

«По согласованию с прокурором ЕАО Заурбеком Джанхотовым органами регионального управления ФСБ проведена проверка, послужившая основанием для возбуждения уголовного дела в отношении зампрокурора Ленинского района по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, совершенное с вымогательством взятки)», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.