Вьетнам одобрил использование вакцины AstraZeneca

Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило использование в стране вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу ведомства Нгуен Тхань Лонга.

Ожидается, что первая партия вакцины поступит в страну уже в первом квартале текущего года. Всего в 2021 году Вьетнам рассчитывает получить 30 млн доз вакцины.

Отмечается, что Вьетнам продолжает испытание на людях вакцины собственного производства — Nanocovax компании Nanogen.

Кроме того, в феврале начнутся клинические испытания вакцины Covivac, разработанной вьетнамским Институтом вакцин и медицинских биологических препаратов.