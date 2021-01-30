Мишустина попросили ввести доплаты классным руководителям в школах при вузах

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова предложила премьеру Михаилу Мишустину доплачивать за классное руководство учителям в школах при высших и средних специальных учебных заведениях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо депутата.

«Действие постановления правительства РФ от 4 апреля 2020 года №448 не распространяется на образовательные организации высшего образования, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования», — говорится в письме.

Отмечается, что об этой проблеме сообщали в Астраханской и Ростовской областях, в Татарстане. Тутова считает, что доплаты за классное руководство это хорошее подспорье для учителя, выполняющего эти функции.