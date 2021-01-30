Врач рассказал о последствиях для организма при резком изменении погоды

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, какие последствия для организма может вызывать резкая смена погоды. Об этом сообщает РИА «Новости».

Этой зимой в Москве часто наблюдались перепады температуры, когда на улице были 20-градусные морозы, а спустя несколько дней приходила оттепель.

По словам врача, дискомфорт при резком изменении погоды влияет на многих относительно здоровых людей.

«Они могут ощущать сонливость и нехватку воздуха, или, напротив, возбуждение и беспокойство, головные боли, тошноту, слабость, рассеянность, учащение пульса», — пояснил Тяжельников.

Кроме того, температурные «горки» провоцируют обострения хронических заболеваний. Наиболее остро изменение погоды влияет на состояние людей с пониженным или повышенным артериальным давлением и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, на страдающих заболеваниями органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

Ранее специалист рассказала, как пережить резкие скачки погоды.