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Общество. Новости

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Власти Вануату задержали экипаж российской яхты

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Власти Вануату задержали российскую яхту «Милонга», которая совершала кругосветное путешествие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Австралии.

Отмечается, что на судне находились три члена экипажа, все — граждане России. Яхта зашла в территориальные воды Вануату 23 января для пополнения запасов пресной воды и топлива.

По данным диппредставительства, береговая охрана островного государства сопроводила «Милонгу» в порт столицы республики Порт-Вилы, так как экипаж яхты не сообщил местным властям о своем намерении. Находящихся на корабле людей задержали и направили в карантин, где они до сих пор и находятся.

Республика Вануату закрыла свои морские и сухопутные границы в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что освобожденные в Ливии российские и украинские моряки прибыли в Россию.

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