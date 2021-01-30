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Общество. Новости

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Дипломаты РФ оказывают консульскую помощь задержанным на Вануату россиянам

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Российские дипломаты оказывают консульскую помощь трем гражданам РФ, которых ранее задержала полиция островного государства Вануату. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Австралии.

Ранее сообщалось, что власти Вануату задержали российскую яхту «Милонга», которая совершала кругосветное путешествие.

По данным диппредставительства, трое россиян, предположительно, из Татарстана, намеревались совершить кругосветное путешествие, но они никого не предупредили о своем плане зайти в территориальные воды Вануату.

«Поскольку в Вануату действуют карантинные ограничения, они были встречены береговой охранной, которая сопроводила их в столицу Порт-Вила, и их попросили сесть на карантин, чем они сейчас и занимаются», — уточнили в посольстве.

Дипломаты в настоящее время оказывает россиянам консульскую помощь и решают вопрос с властями республики о том, чтобы их отпустили и позволили им свободно продолжить свой маршрут.

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