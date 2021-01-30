В Москве еще 2 430 человек заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Москве коронавирус нового типа выявлен у 2 430 человек, сообщает городской оперативный штаб.

При этом за день полностью вылечились от коронавирусной инфекции 5 584 пациентов, скончались 68 человек, указано в сообщении.

Всего в столице с начала эпидемии зафиксировано 927 788 случая заболевания. В общей сложности от COVID-19 умерли 13 368 пациентов, вылечились 809 226 человек.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России выявлено еще 19 032 новых случая коронавируса.