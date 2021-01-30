Умерла самая высокая собака в мире

Умерла самая высокая собака в мире — немецкий дог по кличке Фредди. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Рост дога в холке составлял 103,5 см, а когда пес вставал на задние лапы — больше 220 см. Животное вошло в Книгу рекордов Гиннесса в 2016 году.

Фредди умер в возрасте 8,5 года.

«Фредди вызывал у нас всех улыбку. Мы будем по нему скучать. Я рад, что у нас была возможность поделиться его историей со всем миром», — отметили сотрудники редакции.

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