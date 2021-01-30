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Общество. Новости

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Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером при посадке во Внуково

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Неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета, летевшего из Грозного в Москву. Инцидент произошел при посадке авиалайнера во Внуково, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Пилоты доложили, что их ослепили зеленым лазером около 23.00 при заходе на посадку в аэропорту Внуково.

На полете и посадке самолета произошедшее не сказалось. Предположительно, источник излучения находился со стороны Москвы.

Ранее неизвестные ослепили лазером пилота пассажирского самолета при посадке в аэропорту Пулково в Петербурге.

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