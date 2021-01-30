Вирусологи пояснили, нужно ли делать тест на антитела после вакцинации от COVID-19

Вирусологи рассказали, нужно ли после прививки от коронавируса делать тест на антитела. Об этом сообщает Ura.ru.

Научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов считает, что необходимо следить за антителами, раз в шесть месяцев сдавать тесты. По его словам, у некоторых людей даже после восьми месяцев антител не становится меньше, а у других они пропадают через три месяца.

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский отметил, что редко встречаются случаи, когда вакцина от COVID-19 не действует. Он добавил, что можно сдать тест на антитела спустя три недели после вакцинации. По его словам, «одно другому не мешает».

Специалисты также обратили внимание на то, что иммунитет может образоваться на клеточном уровне, однако в этом случае его можно обнаружить только с помощью сложных лабораторных исследований.

Ранее сообщалось, что в России выявлено еще 19 032 новых случая коронавируса.