Эксперт раскритиковал вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции

Превращать детей в «пушечное мясо» – циничная безответственность взрослых с далеко идущими негативными последствиями как для всего общества, так и для каждого ребёнка, считает доктор психологических наук Юрий Зинченко.

«В любом обществе есть возможность выражать свою гражданскую и личную позицию при условии, что она уже сформирована и отражает сознательный выбор человека. На сколько уверенно можно говорить о гражданской позиции детей и подростков? Сформирована ли она у них настолько, чтобы они могли осознанно провозглашать и отстаивать свой выбор, основанный на жизненном опыте, адекватном восприятии ситуации и умении прогнозировать и нести ответственность за свои действия?

Психофизиологические особенности подросткового возраста зачастую связаны именно с активным развитием эмоциональной сферы.

В период пубертата психика младшего подростка крайне нестабильна, и особо чувствительна к внешним воздействиям, что иногда приводит к снижению критичности. Соответственно и представления о том, что правильно, а что нет, тоже могут складываться стихийно под воздействием конкретных условий и эмоций. Сам по себе протест является естественным проявлением подросткового возраста и связан с проблемами поиска своей, еще не стабильной идентичности.

Подросток уже чувствует, что он больше не ребенок, но одновременно не способен принять взрослый мир таким, каким он является. И эти переживания легко переносятся на отношение к социальным процессам. Добавляем сюда сниженную способность к реальной оценке риска и свойственный их возрасту эгоцентризм, когда подростки могут видеть ситуацию только с одной стороны, осознают значимость только одного аспекта, недостаточно учитывают временную перспективу, сосредоточены на ситуации «здесь и сейчас», в результате чего часто вовлекаются в опасные для себя виды активности, принимают радикальные решения.

Перевод ребенка из когниций в эмоции – плодородная почва для различного рода деформаций и манипуляций.

В мировой истории есть немало примеров таких манипуляций. Самый известный – это Крестовый поход детей 1212 года, когда десятки тысяч детей и подростков из Германии и Франции собрались в войско для завоевания Гроба Господня в Иерусалиме. Спустя длительное время выяснилось, что организаторы этой акции изначально не закладывали благих и правомерных целей, а просто направили наивных и верующих детей в руки работорговцев.

Также известные студенческие беспорядки 1968 года во Франции, когда под эгидой отстаивания прав человека юноши и девушки были вовлечены в деструктивные мероприятия. Нам всем также известна история тихого учителя из Камбожди Пол Пота, который во время революции использовал детей как инструмент уничтожения и борьбы.

Осознавали ли дети и подростки, за что именно они борются? Был ли у них выбор на самом деле или они просто стали объектами манипуляции?» — задаётся Зинченко риторическими вопросами.