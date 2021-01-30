ВОЗ призывает преуспевающие страны делиться с другими вакциной от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призывает страны, которые уже получили доступ к стабильным поставкам вакцины от коронавирусной инфекции, помочь менее преуспевающим государствам, передает «Интерфакс».

По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, в первую очередь необходимо привить медиков и людей из группы риска, а затем — предоставить препарат другим странам.

Она отметила, что это правильно как с моральной, так и с экономической точек зрения.

«Если вы просто вакцинируете собственное население, а затем — спокойно ждете, считая, что все хорошо, то с экономической точки зрения это не сработает», — сказала Харрис.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ обеспокоены запретом ЕС вывозить вакцины за пределы союза.