АТОР назвала страны, которые откроют границы для привитых от COVID-19 туристов

В январе текущего года Сейшельские острова, Исландия и Румыния объявили, что готовятся к приему туристов, которые привились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что для посещения этих стран также нужен отрицательный ПЦР-тест.
Кроме того, Кипр планирует позволить вакцинированным от COVID-19 туристам обойтись без ПЦР-теста с 1 марта.
Маврикий не будет отправлять гостей на 14-дневный карантин. Израиль, Греция, Испания, Бельгия, Эстония, Дания, Венгрия и Польша пока обсуждают условия въезда туристов.
Ранее сообщалось, что Чехия закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса.