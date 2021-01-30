Волкособ напал на отдыхающих в парке Ульяновска

В Ульяновске волкособ напал на людей в городском парке. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Местные жители рассказали, что пошли кататься на тюбингах в городской парк Победы и во время прогулки на них напал зверь, похожий на волка. Животное бегало около людей в течение 40 минут и пыталось напасть. От укуса пострадал мужчина, который защищал ребенка.

Пострадавший был направлен в травмопункт, в шоковом состоянии оказались две девочки и женщина.

Позже выяснилось, что волкособ сбежал из вольера. Обратно зверя в вольер загнали сотрудники парка.

По факту произошедшего МВД и прокуратура по Ульяновской области начали проверку.

Ранее сообщалось, что под Челябинском коровы напали на полицейских.