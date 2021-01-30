Mash рассказал, кому принадлежит «дворец» в Геленджике

«Дворец» в Геленджике, который в одном из видеорасследований приписывали президенту России Владимиру Путину, принадлежит российскому предпринимателю и миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Бизнесмен заявил, что он является бенефициаром. По его словам, дом на мысе Идокопас после полной его готовности станет отелем.

Ротенберг рассказал, что уже давно занимается гостиничным бизнесом, у него есть несколько объектов в Крыму, на Дальнем Востоке, на Алтае.

Резиденция в Геленджике, уточнил предприниматель, была приобретена несколько лет назад.

«Это шикарное место. Это место прямо располагает, чтобы там сделать именно отель», — ответил бизнесмен на вопрос журналиста о том, для какой цели изначально приобретался этот объект.

По словам Ротенберга, он ранее не признавал себя владельцем «дворца» «из-за человеческого фактора», из-за «скандалов» вокруг него. Предприниматель подчеркнул, что «там нет ничего незаконного».

Ранее представитель застройщика заявлял, что «дворец» в Геленджике — это строящаяся гостиница.