Человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы

При пожаре в промзоне на северо-западе Москвы пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Спасатели ликвидировали пожар в 14.00. «К сожалению, пострадал один человек», — уточнили в ведомстве.

Днем в субботу в Походном проезде, 24 загорелся топливозаправщик, после чего огонь перешел на одноэтажную постройку. Вблизи находятся до 40 газовых баллонов с пропаном. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти. Для ликвидации огня на место были направлены три пожарных вертолета. В 13.46 пожар локализовали на площади 500 кв. метров.