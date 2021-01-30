МВД призвало граждан не участвовать в несогласованных акциях

Министерство внутренних дел России вновь призывает жителей страны не участвовать в несанкционированных акциях 31 января. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает РИА «Новости».

«В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка», — подчеркнула представитель МВД.

Волк напомнила, что все нарушители порядка на подобных акциях будут задержаны и привлечены к ответственности. Она отметила, что в некоторых российских регионах по-прежнему действуют ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

«В этой связи призывы к несанкционированным акциям и участие в них являются нарушениями законодательства и влекут за собой административную, а в ряде случаев уголовную ответственность», — сказала Волк.

Ранее сообщалось, что в Telegram слили данные силовиков, проводящих задержания на незаконных акциях.