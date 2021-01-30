В Алжире начали вакцинировать население от коронавируса вакциной «Спутник V»

Кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V» стартовала в Алжире в субботу, 30 января, передает ТАСС.
Отмечается, что людей начали вакцинировать в северной провинции Блида, которая долгое время была одним из крупнейших очагов заражения в стране.
В первую очередь прививку получат врачи, люди в возрасте и лица с хроническими заболеваниями. После чего вакцинация дойдет и до других категорий населения. Контролирует кампанию министерство здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы, а также местный Институт Пастера.
Отмечается, что вакцинация в Алжире началась на следующий день после того, как в страну прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V».
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
В середине января сообщалось, что Алжир ожидает поставки 500 тыс. доз вакцины «Спутник V» до конца месяца.