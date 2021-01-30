В Алжире начали вакцинировать население от коронавируса вакциной «Спутник V»

Кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V» стартовала в Алжире в субботу, 30 января, передает ТАСС.

Отмечается, что людей начали вакцинировать в северной провинции Блида, которая долгое время была одним из крупнейших очагов заражения в стране.

В первую очередь прививку получат врачи, люди в возрасте и лица с хроническими заболеваниями. После чего вакцинация дойдет и до других категорий населения. Контролирует кампанию министерство здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы, а также местный Институт Пастера.

Отмечается, что вакцинация в Алжире началась на следующий день после того, как в страну прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

В середине января сообщалось, что Алжир ожидает поставки 500 тыс. доз вакцины «Спутник V» до конца месяца.