Профсоюз работников культуры потребовал не допускать призывов к участию детей в незаконных акциях

Профсоюз работников культуры РФ обращается к администрациям социальных сетей, СМИ и информационных ресурсов с требованием не допускать распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, не допускать призывы к их участию в массовых митингах, совершению любых действий, сопряженных с нарушением закона, оградить их от необдуманных поступков, чреватыми для детей трагическими последствиями.

«Абсолютно очевидно, что несовершеннолетние в ряде регионов приходили 23 января на акции скорее из любопытства, как в театр — в качестве зрителей. Но несанкционированные, противоправные митинги – это далеко не театр! — уверены в профсоюзе. — Безнравственность организаторов митингов просто поражает: как можно втягивать детей в преступные политические акции, да потом еще и прятаться за их спинами».

«Работникам культуры чужды призывы к нарушению законов. И нас тем более возмущает, когда эти призывы взрослых адресованы детям», — отмечается в обращении, подписанном председателем Профсоюза работников культуры Российской Федерации Светланой Цыгановой.