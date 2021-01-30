Сумма инкриминируемых Навальному растрат может возрасти в 1,6 раза

Размер инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам хищений из ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов)* и связанных с ним фондов может возрасти в 1,6 раза, то есть с 356 млн до почти 587 млн рублей. Об этом рассказал RT источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, в настоящее время уточняются суммы, которые якобы Навальный «совместно с иными лицами» потратил «на личные цели», и собранные для нужд Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*). Притом конечный размер средств «может быть скорректирован в сторону увеличения» — до 588 млн рублей.

«Навальному, который лично не принимал участия в финансовых операциях, следствие отводит роль организатора», — добавил источник.

В ближайшее время могут состояться новые допросы, которые, вероятно, приведут к новым обвинениям и в дальнейшем к тому, что деятельность организации может быть парализована, сказал RT доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным поднимал тему Навального.

*включен Минюстом в список иноагентов.