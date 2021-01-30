Самолет Сеул — Варшава экстренно сел в Екатеринбурге из-за пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Сеула в Варшаву, срочно приземлился в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании.

«Рейс LOT-98 Сеул — Варшава совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров», — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, после посадки пассажиру оказали первую помощь. После этого человека госпитализировали в одну из больниц Екатеринбурга, а самолет полетел дальше в Варшаву.

Больше недели назад в Шереметьево приземлился самолет Анталья — Москва с поврежденным шасси.