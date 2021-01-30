Москалькова призвала не нарушать закон и не участвовать в незаконных акциях

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к россиянам с просьбой не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях, а также уберечь детей от провокаций и заблуждений.

«Сегодня в соцсетях распространяются призывы к участию в незаконной акции 31 января. Прошу не нарушать закон», — говорится в обращении Москальковой, которое распространила пресс-служба.

Москалькова призвала относится с уважением к правам других граждан и к тем, кто выполняет свой долг по охране общественного порядка и соблюдению закона.



«Я обращаюсь также к органам власти, в том числе по просьбе родителей и педагогов, сделать все возможное, чтобы дети не стали жертвами провокаций и заблуждений, как это происходило 23 января», — подчеркивается в тексте.

Кроме того, она попросила сотрудников полиции и Росгвардии не применять насильственные методы и спецсредства в противоречие закону.

Несколько дней назад стало известно, что СКР возбудил 21 уголовное дело после несанкционированных акций, которые прошли в России 23 января.