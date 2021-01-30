Зимбабве ведет переговоры с Россией о покупке вакцины

Зимбабве ведет переговоры с Россией, Китаем и Индией о поставках вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава министерства финансов и экономического развития страны Мтули Нкубе, пишет РИА «Новости».

«Мы задействовали бюджетные ресурсы в надлежащем объеме, чтобы покрыть расходы на вакцину. Мы рассматриваем все варианты, ведем переговоры с Китаем, Индией и Россией», — сказал Нкубе.

По его словам, переговоры ведутся по инициативе COVAX и Африканского Союза, что позволило приобрести 270 миллионов доз, среди которых есть и часть Зимбабве.

Ранее в Алжире начали вакцинировать население от коронавируса вакциной «Спутник V».