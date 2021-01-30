«Британский штамм» коронавируса добрался до Узбекистана

В Узбекистане впервые выявили «британский штамм» коронавируса у десятилетней девочки, которая 23 января вместе с семьей вернулась из Дубая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минздрава республики Баходира Юсупалиева.

В настоящее время заболевшая девочка находится в инфекционной больнице. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

«Это первый случай регистрации данного типа COVID-19 на территории страны», — отметил Юсупалиев.

По его словам, у других членов семьи не обнаружили коронавирус, но их поместили на домашний карантин.

Всего в Узбекистане выявлено 78 672 случая коронавируса, их них вылечились более 77 тыс. пациентов, умер 621 человек.

До этого ученые из России и Узбекистана выяснили, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирусную инфекцию, в том числе мутации вируса, не навредив при этом человеку.