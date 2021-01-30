В Колумбии выявили британский штамм коронавируса

В Колумбии выявили первый случай заражений британским штаммом коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

«Мы подтвердили наличие штамма коронавируса из Бразилии у пациента..., который лечился в больнице Летисии (административный центр департамента Амасонас и самый южный город Колумбии)», — говорится в сообщении.

Речь идет о девушке, которая уже переболела коронавирусом.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. Впоследствии в стране был объявлен национальный локдаун.

Ранее сообщалось, что британский штамм коронавируса обнаружили в 17 городах Турции.