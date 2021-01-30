Полиция применила водометы и слезоточивый газ против протестующих в Париже

Правоохранители Парижа ответили водометами и слезоточивым газом протестующим, забрасывающих их бутылками и петардами, передает корреспондент РИА «Новости».

По словам журналиста, около 17.00 (19.00 мск) агрессивно настроенные молодые люди, которые присоединились к акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности» на площади Республики, пытались провоцировать полицейских.

«В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ, начались задержания», — передает агентство.

30 января в Париже начался новый митинг против законопроекта «О глобальной безопасности». По данным агентства, уже почти три месяца во Франции проходят манифестации против законопроекта, использования полицией беспилотников на акциях протеста и «запрета на съемку действий полиции» в ходе манифестаций.