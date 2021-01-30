В Москве ветеринары привили 430 тысяч животных

Московские ветеринары за 2020 год привили больше 430 тысяч животных, выезжали на дом больше четырех тысяч раз и провели почти два миллиона экспертиз товаров. Об этом сообщается на сайте мэра.

«Кроме того, в прошлом году москвичи более 108 тысяч раз воспользовались онлайн-записью в городские ветеринарные клиники», — говорится в сообщении.

Чаще всего москвичи заводят собак и кошек. Среди собак самые популярные породы — йоркширские терьеры, джек-рассел-терьеры, чихуа-хуа, французские бульдоги, шпицы и метисы. Среди кошек — шотландские вислоухие, британские короткошерстные, мейн-куны, абиссинские.

Также москвичи часто держат дома хорьков и хомяков. Среди экзотических животных — еноты, шиншиллы, игуаны, дегу, павлины, богомолы и лори.

Ранее около 400 ветеринаров повысили квалификацию в Подмосковье.