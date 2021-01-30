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Общество. Новости

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Тунис зарегистрировал «Спутник V»

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Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», пишетРИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

«Вакцине «Спутник V» в рамках экстренной процедуры выдана временная регистрация на один год для распространения на тунисском рынке», — говорится в сообщении.

Тунис стал третьей страной в Африке после Алжира и Гвинеи, которая зарегистрировала российский препарат.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее стало известно, что Зимбабве ведет переговоры с Россией о покупке вакцины.

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