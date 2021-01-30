Строительство Большого кольца метро планируют завершить на год раньше

Большую кольцевую линию (БКЛ) Московского метро планируют запустить раньше срока — в 2022 году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время на всех участках Большого кольца метро ведутся работы.

«Нам предстоит большая и сложная задача — максимально ускорить строительство БКЛ. Мы планируем запустить движение по кольцу раньше планируемого срока почти на год — в 2022 году», — сказал Бочкарев.

Он уточнил, что в 2021 году планируется открыть уже 11 станций на разных участках Большого кольца.

Всего на БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км.

До этого стало известно, что в Москве открылась пересадка между станциями метро «Петровский парк» и «Динамо».