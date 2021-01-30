Мясников рассказал об опасности некоторых видов БАДов

Некоторые биологически активные добавки (БАДы) содержат в себе гормоны и запрещенные вещества. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, его знакомый пытался похудеть при помощи таблеток, но чувствовал, что с ними что-то не так. После лабораторного исследования выяснилось, что используемые БАДы содержали мощное наркотическое вещество.

«Хорошо, что он обратил внимание <…> Все могло кончиться нарушением мозгового кровообращения или инфарктом», — отметил Мясников.

Он призвал быть внимательными с биологически активными добавками. Другой его знакомый принимал добавки для улучшения потенции. И хотя эффект был, человек жаловался на желтые круги вокруг глаз. Лабораторный анализ показал наличие в таблетках лекарства от эректильной дисфункции, которое в сочетании с принятым нитроглицерином может быть смертельно опасным.

Начиная с апреля 2020 года популярность БАД и лекарств для снижения веса начала планомерно снижаться по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.