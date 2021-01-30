Синоптик рассказал, когда в центральной России наступит весна

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда в центральную Россию придет весна. Об этом пишет mk.ru» target=«_blank»>mk.ru.

«Если мы будем говорить о центральной части европейской России, в частности о Москве, то весна — в понимании метеорологов, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта», — сказал Леус.

Синоптик уточнил, что в последний день января южный циклон накроет центральную Россию и заденет столичный регион. Леус отметил, что в начале февраля зима вернется.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам сильный снегопад.