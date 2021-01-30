Взрыв газо-воздушной смеси произошел в московском кафе

Два человека пострадали при взрыве газо-воздушной смеси в кафе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Сообщение о хлопке в кафе по ул. Большая Новодмитровская поступило в службу около 19.50 мск.

«На втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газо-воздушной смеси без дальнейшего горения», — добавили в МЧС.

Двоих пострадавших госпитализировали.

В настоящее время здание, где располагалось кафе, работает в штатном режиме, эвакуация людей не проводилась.

Ранее стало известно, что в Москве при взрыве газа в колодце пострадали два человека.