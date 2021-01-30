Более 61 тыс. жителей Петербурга привились от коронавируса

В Санкт-Петербурге получили вакцину против коронавируса уже более 61,8 тысячи жителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

Как отмечается, из общего числа привитых 11 150 полностью закончили цикл вакцинации. Притом за 24 часа первично привиты 5826 человек, вторично 1459.

Всего в город на Неве привезли 105 242 комплекта вакцины. Они ежедневно распределяются по пунктам вакцинации. Неизрасходованными в настоящее время считаются 43 348 комплектов.

«Вакцинация от COVID-19 продолжает набирать темпы. Увеличивается количество участвующих в прививочной кампании пунктов на базе медицинских организаций различных форм собственности – их число на сегодняшний день достигло 99», — говорится в материалах.

Всего в Санкт-Петербурге выявлено 331,9 тыс. заболевших, 229 тыс. человек выздоровели и более 9,6 тыс. пациентов умерли. Также в Петербурге продлили масочный режим по 15 мая.