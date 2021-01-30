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Общество. Новости

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Ампула &laquo;компонент 1&raquo; вакцины от коронавируса &laquo;Спутник V&raquo; в прививочном пункте городской поликлиники No 191, декабрь 2020 года Ампула &laquo;компонент 1&raquo; вакцины от коронавируса &laquo;Спутник V&raquo; в прививочном пункте городской поликлиники No 191, декабрь 2020 года

Sputnik-V поставили в ДНР

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Российскую вакцину от коронавируса Sputnik-V доставили в самопровозглашенную Донецкую народную республику, заявил «Интерфаксу» источник в таможенной службе ДНР.

По словам собеседника агентства, вакцинация начнется в понедельник-вторник. В первую очередь в ДНР будут вакцинированы сотрудники образовательных и медицинских учреждений.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

До этого врач объяснила влияние COVID-19 на глаза.

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