Диетолог рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты ни в коем случае нельзя есть на завтрак. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я категорически не рекомендую есть на завтрак бутерброды — излюбленное в нашей стране питание», — сказала Дюваль.

Врач рассказала, что после сна организму нужно пополнить запасы полезных веществ, затраченных во время сна. Поэтому если завтрак состоит из продуктов, содержащих сахар и дрожжи, например, белый хлеб, а также красители и консерванты, как в колбасе, то организму придется переварить тяжелую пищу.

Другой вредный продукт — кофе. Диетолог объяснила, что кофе придает бодрости только на короткий промежуток времени, после захочется спать. Также напиток может приводить к лишнему весу, потому что к вечеру из-за него появляется голод.

Дюваль посоветовала есть на завтрак каши, омлет, салат с куриной грудкой или цельнозерновой хлеб.

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