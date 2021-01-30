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Общество. Новости

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Самолет президента Эквадора совершил вынужденную посадку после взлета

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Самолет, на котором президент Эквадора Ленин Морено возвращался из Вашингтона, совершил вынужденную посадку вскоре после взлета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретариат по связям с общественностью при президенте Эквадора.

Уточняется, что экстренная посадка произошла из-за технической неисправности.

«Президент Ленин Морено и все пассажиры в порядке и вернутся в Эквадор в ближайшие несколько часов», — говорится в сообщении.

Несколько часов назад стало известно, что самолет Сеул — Варшава экстренно сел в Екатеринбурге из-за пассажира.

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