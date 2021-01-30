Прокуратура начала проверку из-за заболевших школьников в Ульяновской области

Прокуратура Ульяновской области начала проверку после появления в СМИ сообщений об обращении учащихся гимназии за медицинской помощью. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

По предварительным данным, у пострадавших детей диагностировали гастроэнтероколит.

Также в рамках проверки прокуроры посетят с проверкой администрацию гимназии, проверят органы местного самоуправления, контролирующих структур и фирмы, которая оказывает услуги по организации питания детей.

«При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — отмечается в тексте.

В начале января в Буйнакске 30 детей попали в больницу с отравлением. По одной из версий дети отравились водой из-под крана.