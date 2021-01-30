ВОЗ выявила более 500 тыс. случаев заражения коронавирусом в мире за сутки

За прошедшие сутки в мире было зарегистрировано более 500 тысяч случаев заражения коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, всего в мире, по данным организации, выявлено более 101 млн заболевших (+500 985 за сутки) и 2,1 млн умерших (+13 915 за сутки). Более 57% новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (287 160), на втором месте — регион Европы (133 022), на третьем — Юго-Восточная Азия (29 768).

Стоит отметить, что в ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

За последние 24 часа в России выявлено еще 19 032 новых случая коронавируса. За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 832 080 жителей России, умерли 72 697 человек, вылечились 3 279 964.

Ранее стало известно, что «британский штамм» коронавируса добрался до Узбекистана.